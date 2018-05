El viaje inaugural de Solo

SANTO DOMINGO. Esta semana regresamos a una galaxia muy, muy lejana para presenciar una historia que ocurrió hace mucho, mucho tiempo, pero en esta ocasión regresamos al universo de la Guerra de las Galaxias con “Solo: A Star Wars Story” para ver el origen de uno de los personajes más populares de la saga intergaláctica: Han Solo. En esta precuela vemos como un joven Han Solo (Alden Ehrenreich) quien años antes de unirse a la Rebelión se involucra en una aventura en el oscuro inframundo de criminales, donde conoce a su futuro copiloto Chewbacca (Joonas Suotamo), establece una amistad con Lando Calrissian (Donald Glover) y pilotea por primera vez el Halcón Milenario.

Esta película es otra precuela de la saga de Star Wars y oficialmente la historia que cuenta ocurre diez años antes que los eventos que vimos en “Star Wars: Episode IV - A New Hope” (1977), de acuerdo a este dato, cronológicamente, este filme ocurre entre “Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith” (2005) y “Rogue One: A Star Wars Story” (2016).

Originalmente esta película fue dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, los directores de “The Lego Movie” (2014), pero tuvieron desacuerdos durante toda la producción con la productora y presidenta de LucasFilm, Kathleen Kennedy, el coguionista Lawrence Kasdan y otros miembros de LucasFilm sobre la dirección y el tono de la película, ya que laque estaban creando parecía una comedia. Por eso, tres semanas antes de terminar la fotografía principal se alejaron del proyecto citando diferencias creativas y fueron reemplazados por el reconocido cineasta Ron Howard, que al parecer rehízo alrededor de un 80% de la película.

Esta es la primera vez que un ganador del Oscar a Mejor Director dirige un filme de Star Wars.

Alden Ehrenreich fue elegido para interpretar al joven Han Solo después de un largo proceso de casting en el que participaron actores como Dave Franco, Miles Teller, Logan Lerman, Scott Eastwood y Chris Pratt. Ahora solo queda ver cómo Ehrenreich le da vida al personaje que todos asocian con el legendario Harrison Ford.