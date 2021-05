$!Joven del meme “Disaster Girl” vende imagen por 500,000 dólares

Zoë Roth, protagonista del meme conocido como “Disaster Girl”, vendió la imagen original por 500,000 dólares.

Roth, de ahora 21 años, se volvió viral en internet cuando fue fotografiada a los cuatro años sonriendo “malévolamente” frente a un edificio en llamas.

La estadounidense vendió la popular imagen en formato NFT, siglas de non fungible tokens, un certificado de propiedad digital, informó The New York Times.