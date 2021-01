Video | Yoggatón, perreo espiritual y combativo contra el pesimismo por la pandemia

El nacimiento del yoggatón: entre lo académico y lo urbano

El yoggatón nació en el año 2016 en Berlín, capital de la diversidad, el techno y el ocio nocturno. La creadora explica que el nacimiento de esta disciplina ha sido “un continuo”: la suma de sus conocimientos académicos junto con la experiencia de la cultura urbana en la que se mueve.

Cuenta que lo “descubrió” un día que volvía de fiesta y sentía que necesitaba estirar. “Dije, me pongo reguetón, porque tengo todavía el sentimiento de la fiesta dentro, pero necesito estirar sí o sí porque, si no, de esta no sobrevivo”, comenta.

“Entonces me puse a hacer yoga y empecé a permitirme mover el culo y perrear mientras lo hacía. A partir de eso vi, guau, que esto tenía algo super hipnotizante”, señala Pereyra, quien añade que no recuerda cuántas horas le dedicó esa primera vez.

“Solo sé que fueron horas que estuve diciendo ‘qué rico se siente: perro bocabajo, volver, respirar, inhalar, saludo al sol, otra vez, perrear.’ Ese fue el acercamiento y todo ese ‘continuo’ se condensó en ese momento”, cuenta a Efe.

Pero en la construcción del yoggatón como fenómeno completo, influyeron también los conocimientos teóricos y académicos de su creadora.

Pereyra estudió danza clásica y ballet en Bolivia y, posteriormente, en 2016, se trasladó a Berlín -donde reside desde entonces- para estudiar un máster de danza en el Centro Interuniversitario de Danza de la Universidad de las Artes de Berlín (Universität der Künste).

Explica que, como parte de esta formación, estaba trabajando sobre estéticas queer, descoloniales, la no binariedad del pensamiento, la otredad y sobre ser migrante, por lo que todos esos conocimientos contribuyeron a crear la filosofía del yoggatón.