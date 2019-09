$!Almodóvar y Banderas relatan en Nueva York su reencuentro en 'Dolor y Gloria'

El cineasta español Pedro Almodóvar y el actor Antonio Banderas hablaron este jueves en Manhattan sobre su emotivo reencuentro profesional en el film 'Dolor y Gloria', que este fin de semana se estrena en Estados Unidos durante el Festival de Cine de Nueva York.

'Ha sido probablemente el trabajo más interesante de mi vida', decía Banderas sobre el rol del protagonista, inspirado en la vida de Almodóvar, ante una repleta sala en el Lincoln Film Center, donde se celebra la muestra que arranca este viernes.

Ambos artistas no dejaron lugar a dudas en sus intervenciones de la estrecha relación que les une desde hace décadas, pero hicieron hincapié sobre todo en la armonía y entendimiento que experimentaron durante el rodaje de la cinta, a diferencia de las 'tensiones' que confesaron haber vivido en 'La piel que habito' (2011).

Almodóvar subrayó el 'cambio completo' con respecto al resto de películas que han hecho juntos, y dijo haberse incluso sentido 'amenazado' por la capacidad del actor de representar el personaje de esta cinta, que se estrena el próximo 8 de octubre en los cines estadounidenses.

'Incluso sin mi explicación, tiene una capacidad increíble de impregnarse de mí', afirmó el ganador de dos premios Oscar sobre la facilidad de Banderas para crear su propia versión de Almodóvar.

Banderas admitió que han sido sus propias experiencias personales de los últimos años, como fue su mal estado de salud, las que le han permitido entender el personaje de 'Dolor y Gloria' de forma mucho más profunda.

'Tuve un ataque de corazón hace dos años y medio, me dio una forma de ver la vida de manera distinta. Vi la muerte muy cerca y es cuando las cosas importantes salen a la superficie', apuntó Banderas sobre el momento personal en el que se encontraba cuando empezó a rodar la película.

Fue una situación que Almodóvar quiso usar para la película, no mostrar el 'Banderas atlético' que todo el mundo conoce, sino un aspecto más frágil, lo que llevó al actor a deshacerse de todos los métodos de interpretación que había usado durante 'los últimos 10 o 15 años'.

'Es otro espacio y otro universo de una carrera que no conocía. Daba mucho miedo porque no podía usar ninguno de mis trucos, pero al final ambos nos lanzamos al barro juntos', agregó.

'A veces un ataque al corazón es lo mejor que te puede pasar en la vida', concluyó el actor.

Almodóvar por su parte explicó que, al ver una instantánea de Banderas después de su problema médico, vio 'una máscara de dolor'.

'Es muy duro decir que ese ataque al corazón me venía bien, pero era cierto. La experiencia en el dolor de Antonio, que estaba muy presente en esa foto, me indicaba lo apropiado que era llamarle'', admitió el director de 'Todo sobre mi madre'.

Para Banderas, dado que 'Dolor y Gloria' está inspirada en la vida de Almodóvar, el film le permitió acceder a ciertos aspectos mucho más privados del director que, pese a la amistad de cerca de 40 años que comparten, no había visto.

'Hemos sido amigos durante casi 40 años ahora y hemos hecho 8 películas, pero nuestra amistad tiene ciertos límites. Pedro es una persona muy privada e intento no traspasar esos límites', declaró el intérprete.

Así, confesó haberse sentido 'sorprendido' por ciertos elementos de la personalidad de Almodóvar: 'No sabia que quería cerrar ciertos círculos que seguían abiertos, ciertas heridas con su madre, actores, cine, la vida misma o exnovios'.

La buena relación entre ambos quedó reflejada en la última intervención de Banderas: 'Durante cuarenta años he estado trabajando con una persona que quiero y que admiro. Solo estas ocho películas que he hecho con Almodóvar justifican mi carrera. Si no hubiera hecho otra cosa, estaría satisfecho'.