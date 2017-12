Arranca el año con cine dominicano en cartelera

Estrenos del mes de febrero

El primero de febrero se estrena The posto, Cocote (dominicana), Cloverfield 2017, The shape of water y The trust. El 8 de febrero debutarán Fifty shades freeed y Peter Rabbit. El 15 estarán en la cartelera Black panther, Darkest hour y Den of thieves. El 22 estarán en las salas Early Man, The 15.17. to paris, Annihlation y la cinta dominicana Veneno.