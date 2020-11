Artistas consagrados celebran su título de licenciado en música

La primera promoción de egresados de la Escuela de Música de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña (Unphu) está integrada por experimentados y nóveles artistas que hoy lograron su título de licenciado en música.

Maridalia Hernández, Manuel Tejada, Amaury Sánchez, Sandy Gabriel, Luis Guzmán, Janina Rosado, Alfio Lora, Álvaro Dinzey, Luis Ruiz, son figuras conocidas que han dejado una huella en el arte.

De igual modo figuran en la lista, Sabrina Marizan, Yenaro Rodríguez, Laura Piontero, Paola Carbuccia, Esteban Suárez, Kathia Seline y Maryam Soto.

Sly De Moya es el coordinador de la Escuela de Música. Al valorar el resultado de los primeros cuatro años, consideró que ha sido un gran logro para la institución académica.

“Después de tantos años de sacrificio para poder crear la licenciatura. Gracias a Dios ha sido reconocida con apenas cuatro años porque ha hemos podido lograr entre treinta y cuarenta convenios internacionales que beneficien a los estudiantes”, comentó.

El también músico agradeció a sus colegas que escogieron a la Unphu para obtener su licenciatura en música contemporánea. “Un grupo integrado por dieciséis músicos”, comentó el también ideólogo de la carrera que tiene como director académico al destacado productor musical Corey Allen.

Avanzó que a pesar de la pandemia ocasionada por el coronavirus, ya se han inscrito muchos estudiantes para el nuevo ciclo, los cuales deben audicionar. “Nosotros tenemos muy buenas expectativas para el próximo semestre, por año escolar oscila entre 30 y 45 estudiantes”, comentó.

El maestro Manuel Tejada es un músico consagrado y con una gran impronta en la industria. Sin embargo, sus méritos no fueron obstáculo para que volver a la universidad.

“Esta ha sido una satisfacción muy grande porque fue un período de mucho sacrificio para todos nosotros, porque tenemos responsabilidades familiares y profesionales. Hacer esa licenciatura en música contemporánea era un sueño de muchos de nosotros. Recuerdo que Maridalia y yo estuvimos en el Ministerio de Cultura para procurar que a los artistas con trayectoria se le pudiera otorgar esa licenciatura, decisión que se estila en otros países. Esto fue un sacrificio para lograrlo porque abre el horizonte legal al trabajo de tantos años”, explicó Manuel Tejada.

La consagrada cantante Maridalia Hernández también reflexiono en la dirección de Tejada.. “De haber sabido el reto académico que nos esperaba, quizá hubiéramos declinado esta enorme bendición que nos deparaba la vida. No es lo mismo un estudiante que trabaja que un profesional que estudia. Pero a pesar del enorme desafío que supuso para nosotros en todos los sentidos, ha sido una experiencia maravillosa. Agradezco a mis adorados compañeros de “La Escuelota” por todos estos inolvidables Momentos de Oro repletos de alegría y solidaridad. Y a la UNPHU, por brindarnos la oportunidad de esta Licenciatura en Música Contemporánea de la cual nos sentimos orgullosamente pioneros y co-creadores”, aseguró.

Janina Rosado es la directora musical de la banda 4-40 de Juan Luis Guerra. Es una artista consagrada, pero obtener el título le ha dado gran satisfacción.

“La idea de estudiar la carrera de licenciatura en música, fue desde siempre un anhelo muy estimado para mi; llevarlo a cabo en esta etapa de mi vida representaba un desafío inconmensurable porque conllevaba demostrarme a mí y a otros, académicamente, la práctica del oficio de toda mi vida”, indicó.

Agregó: “Haberlo materializado tiene un significado personal grandioso y muy especial de valor y autoconfianza, que a lo mejor en otra época no habría valorado de la misma manera. A mayor desafío, mayor ha sido el triunfo. 4 años maravillosos que me llenan de regocijo y me siento sumamente complacida de pertenecer a la primera promoción de egresados de licenciatura en música contemporánea de República Dominicana. Gracias a la UNPHU, a nuestro director de la escuela de música Corey Allen, a su director de operaciones Silvestre de Moya y a todos los que asumieron el reto de poner en marcha este grandioso proyecto en nuestro país”.