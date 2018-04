Bailarines de las compañías del Ministerio de Cultura reclaman aumento

SANTO DOMINGO. Los integrantes del Ballet Nacional Dominicano, así como los de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y del Ballet Folklórico Nacional del Ministerio de Cultura no bailarán este mes mientras la cartera oficial no cumpla su promesa de aumento salarial.

La decisión tomada ayer afecta el programa que tenían previsto para la celebración del Mes de la Danza, cuyo día se festeja el próximo 29 de abril.

Dicen que no moverán un pie en los escenarios más allá de los ensayos que continuarán en sus respectivas entidades, y si no hay una solución, no habrá celebración del Día de la Danza.

Los bailarines, integrantes del Ballet Nacional Dominicano y de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, Alexander Duval, María Emilia García, Maykel Acosta, Patricia Ortega, Pablo Pérez, entre otros, fueron contactados por reporteros de DL para que avalaran el comunicado que hicieron llegar a esta redacción en el que describieron la precariedad en la que se desenvuelven.

Las promesas de reajuste salarial datan desde 2016, sin que se materialicen, sin embargo, lamentaron que el Ministerio de Cultura ha sido diligente para aumentarles a los directivos de las mismas compañías.

“Esta situación se ve acentuada por el desmedido aumento que se realizó a todos los directivos de las compañías, dejando a los bailarines que las integran con un salario precario y unas condiciones laborales deplorables”, explica el documento entregado a DL.

Los profesionales de la danza hablaron con sus respectivos directores y posteriormente establecieron comunicación con Cayo Claudio Espinal, viceministro de Cultura.

“Tuvimos una primera reunión con el viceministro porque se había acordado que nos darían un incentivo de 10 mil pesos, pero eso nunca se materializó. Esa fue la primera promesa en 2016. Desde esa fecha se nos dijo que se entregaría ese monto hasta que se hiciera el aumento”, indicó María Emilia, quien partenece al Ballet Nacional Dominicano.

La Compañía Nacional de Danza cuenta con ocho integrantes, mientras que el Ballet Folklórico tiene una plantilla de bailarines compuesta por 46 personas. En tanto, el Ballet Nacional Dominicano está integrado por 14 profesionales de la danza.

Más allá del reclamo salarial, esperan que sea reparado el destruido salón de ensayos del Ballet Nacional. Esa situación los llevó a mover los ensayos a la Escuela Nacional de Danza.