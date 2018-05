Bailarines retoman la danza tras acuerdo con el Ministerio de Cultura

Cambios importantes

En la agenda de Eduardo Selman no figuraba el Ministerio de Cultura, dependencia en la que desde el pasado 17 de mayo asumió como ministro.

Con una amplia experiencia en la administración pública y una estrecha vinculación a la cultura, Selman aseguró a DL que desde que fue juramentado en el cargo ha retomado los temas pendientes que dejó su amigo Pedro Vergés, a quien relevó en el puesto.

“Para mí fue una sorpresa la designación. Me siento capaz de encarar cualquier desempeño administrativo desde el Estado, por mi experiencia en el sector privado y como docente de arquitectura. He sido promotor de las artes visuales con testimonios valiosos. De modo que no soy un extraño en este medio y eso me hace sentir más cómodo. Nunca pensé que vendría a este ministerio y a veces son retos que a uno se le presentan y uno debe responder de la mejor forma”, confío al recibir a reporteros de DL en su despacho.

Desde que tomó las riendas del Ministerio de Cultura ha estado haciendo un inventario de lo que encontró para saber hacia dónde se dirigirá. Selman dijo que dentro de pocos será anunciando en manos de quién quedarán los trabajos de rehabilitación de los museos de Historia y Geografía y de Arte Moderno, ubicados en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

“La presidencia de la República tuvo una actitud abierta al disponer los recursos para la restauración de tres instalaciones importantes de la Plaza de la Cultura, cuyo presupuesto no está consignado en el que le corresponde al Ministerio. Con las limitaciones que uno siempre tiene en la ejecución presupuestaria vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera en el medio año que nos queda”, indicó.