No deberías hacer estas coloraciones por tu cuenta

¿Estás buscando teñir tu cabello? Algunas coloraciones no deberías hacerlas por tu cuenta y, en cambio, deberías dejar que lo haga un profesional. Estamos hablando de los cambios más radicales, los que modificarán sustancialmente tu apariencia.

Decoloraciones y degradados: los profesionales saben la combinación y la forma ideal en la que debe aplicarse el producto y se basan en la resistencia y en el color de tu cabello.

Rojos: son impredecibles. El color cereza puede terminar siendo un color zanahoria. El profesional puede anticipar cómo reaccionará tu cabello a la tintura.

Colores pasteles: el proceso de aplicación es aún más complejo que en las tinturas normales y requieren un cabello casi blanco para que funcionen sin decoloración previa.

Rubios: a no ser que ya tengas el pelo rubio, no deberías hacerlo por tu cuenta. El rubio es uno de los más impredecibles y además, si no se aplica con degradados sutiles, se nota de inmediato que es un tono falso.