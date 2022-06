Las recomendaciones para vertirse de la influencer Dani Fernández Nazer

Para proyectar una buena imagen hay que conocerse y saber diferenciar cuando una prenda luce y cuando no es tan favorable.

La fashionista chilena Daniela Fernández Nazer, con larga experiencia en el mundo de la moda, explica sin tapujos sobre los errores más comunes al momento de vestirte.

La experta en moda que suele verse radiante para cada ocasión y hace uso de su simplicidad acompañada con elegancia tiene cuatro consejos para todas las mujeres: diferentes tonos de negro, prendas que resten seguridad, no abuses de los accesorios y evita ser víctima de la moda.

De lo primero abunda que aunque es el color predilecto y digno de la elegancia, no siempre funciona. "Hay que tener cierto cuidado al momento de combinarlo, sobre todo si piensas realizar un total look con esta tonalidad. No es solo cuestión de vestirse de negro, hay que ser cautelosos con este tono para causar el impacto deseado", comenta.

Dice que el color negro no necesariamente es el ideal para usar en todo tipo de ocasión, si es así, "debes arriesgarte a combinarlo con otros colores o textura".

Adicionalmente, los accesorios son capaces de hacer la diferencia, a Dani Fernández Nazer le encanta complementar sus looks con gafas de sol, así como también no pierde la oportunidad de resaltar con vestidos ceñidos a su estilizada figura.

El color negro es sin duda alguna, uno de los colores favoritos de esta maravillosa experta en moda.

Prendas que resten seguridad

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/22/un-dibujo-de-una-mujer-con-un-vestido-rosa-9aa3086f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/22/un-dibujo-de-una-mujer-con-un-vestido-rosa-9aa3086f.jpg La apasionada de la moda Dani Fernández Nazer. (FUENTE EXTERNA)

El propósito de vestirse bonito es el de tener armonía y seguridad en tu apariencia. Por eso Fernández entiende que el verdadero impacto lo logras cuando irradias seguridad en tu forma de vestir. "Obviamente, debes tener buen gusto, pero si utilizas un diseño elegante y no transmites confianza, el objetivo no será el deseado".

Daniela Fernández Nazer recomienda a quienes desean mejorar su look, primero determinar el estilo con el que se identifican, seguidamente, podrás ser más objetivo al elegir las prendas de vestir para recrear innovadores outfits.

No abuses de los accesorios

Si bien es cierto, son un complemento adorable para romantizar distintos looks, sin embargo, elegir accesorios ostentosos no se ve nada glamuroso. Además -afirma- si optas por incrementar su uso, restarás visibilidad a tu outfit y no lograrás el efecto visual que deseas.

Por último, pero no menos importante, Dani Fernández Nazer recalca en evitar ser víctima de la moda.

Y lo explica de la siguiente manera: "No porque este en tendencia significa que te quedará bien o se adaptara a tu estilo o cuerpo".

Refiere una nota informativa que Dani Fernández Nazer, madre e influencer de moda, en su cuenta de Instagram @danifernazer promueve los mejores looks para que cualquier mujer se inspire al sacarle el mejor provecho a su imagen.

Asimismo, la joven chilena apuesta a recircular la moda con prendas en desusos, todo con la intención de hacerla más sustentable y menos desechable.