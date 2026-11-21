El NAD+ participa en procesos esenciales para el metabolismo energético y el funcionamiento celular. ( SHUTTERSTOCK )

Durante años, la conversación sobre el cuidado facial ha girado en torno al retinol, la vitamina C o el ácido hialurónico.

Ahora, una nueva sigla empieza a abrirse paso entre sérums y cremas: NAD+. Su atractivo reside en una idea sencilla: si la piel envejece, ¿podría ayudar a mantenerla en mejores condiciones actuando sobre los procesos que ocurren dentro de sus células?

La industria cosmética explora esa posibilidad, impulsada por el interés creciente en la longevidad y el envejecimiento saludable. Pero conviene distinguir entre una hipótesis científica prometedora y un beneficio demostrado frente al espejo.

La energía que necesita la piel

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/shutterstock2633022401-d2327cc5.jpg La búsqueda de la longevidad ha dejado de centrarse únicamente en la alimentación, el ejercicio o el cuidado de la piel para adentrarse en el funcionamiento de las células. Una de las moléculas que más interés despierta es el NAD+. (SHUTTERSTOCK)

El NAD+ es una molécula que el organismo produce de forma natural y que participa en procesos esenciales para que las células obtengan energía y mantengan su funcionamiento.

También interviene en mecanismos relacionados con la respuesta al daño celular. Con la edad, su disponibilidad puede cambiar, aunque los estudios en humanos todavía no permiten establecer una evolución idéntica para todos los tejidos y personas.

Con el paso del tiempo, la exposición al sol y otros factores ambientales, el rostro puede perder elasticidad, mostrar manchas y desarrollar arrugas. La investigación estudia si actuar sobre los procesos celulares relacionados con el NAD+ podría contribuir a preservar la salud de la piel y su capacidad de responder a las agresiones externas.

Esta conexión explica el interés de las marcas por trasladar la molécula al terreno cosmético. La promesa es atractiva: no limitarse a disimular las señales visibles de la edad, sino intentar cuidar algunos de los mecanismos que participan en su aparición.

No todo lo que lleva NAD+ es lo mismo

Uno de los puntos que más confusión puede generar es que bajo la etiqueta de NAD+ se agrupan productos y estrategias diferentes. No es lo mismo una crema que incorpora esta molécula que un cosmético formulado con ingredientes que participan en su producción, un complemento alimenticio o una administración intravenosa.

En el cuidado facial existe un ingrediente relacionado con esta familia que cuenta con una trayectoria más larga: la niacinamida, una forma de vitamina B3. El organismo puede utilizarla para producir NAD+, pero no debe confundirse con el propio NAD+.

Además, la niacinamida dispone de estudios clínicos que respaldan beneficios cosméticos concretos, entre ellos la mejora de la apariencia de las líneas finas, las manchas y la textura cutánea.

El NAD+ aplicado directamente sobre la piel plantea otros interrogantes. Para que un ingrediente cosmético funcione, no basta con incluirlo en la fórmula: también importa su estabilidad y que pueda llegar al lugar donde debe actuar. La formulación, por tanto, es una parte decisiva de la cuestión.

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¿Puede hacer que la piel parezca más joven?

La respuesta, por ahora, requiere prudencia. La investigación sobre el NAD+ y el envejecimiento celular ha despertado expectativas, pero la evidencia disponible no permite asegurar que los cosméticos que lo incorporan reduzcan las arrugas, recuperen la firmeza o retrasen de forma demostrada el envejecimiento de la piel.

Una revisión publicada en 2026 sobre intervenciones para el envejecimiento cutáneo advierte de que, en este campo, las conclusiones pueden verse limitadas por estudios pequeños, seguimientos breves y dificultades para medir los resultados.

También señala que existe una distancia entre algunas promesas comerciales y las pruebas clínicas disponibles Tampoco conviene extrapolar al rostro los estudios sobre suplementos de precursores del NAD+.

Una revisión publicada en Nature Metabolism en 2025 concluyó que, aunque algunos de estos compuestos modifican determinados indicadores biológicos en humanos, sus efectos sobre la salud siguen siendo desiguales y hacen falta más estudios.

La rutina antiedad no cambia de la noche a la mañana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/shutterstock2604269149-3ba72c16.jpg La evidencia científica aún no demuestra que elevar el NAD+ frene el envejecimiento humano. (SHUTTERSTOCK)

Mientras la ciencia define el alcance de este ingrediente emergente, las recomendaciones básicas del cuidado facial siguen vigentes. La fotoprotección diaria ayuda a prevenir el daño provocado por la radiación ultravioleta, uno de los principales factores externos que aceleran el envejecimiento cutáneo.

Ingredientes como la niacinamida y, cuando la piel los tolera, los retinoides cuentan con un respaldo más establecido para abordar distintos signos del envejecimiento. Para quien se encuentre con el NAD+ en una etiqueta, la clave es mirar más allá de la promesa.

Conviene comprobar qué ingrediente contiene realmente el producto, qué resultados declara y si estos se apoyan en estudios realizados sobre la fórmula concreta. Que una marca invoque la ciencia de la longevidad no equivale a que haya demostrado un efecto antiedad.

El NAD+ resume una de las grandes aspiraciones actuales de la belleza: pasar de corregir lo que se ve a comprender mejor lo que ocurre en la piel.

Su recorrido cosmético puede ser interesante, pero todavía no es una fórmula mágica contra las arrugas. Por ahora, más que una revolución demostrada, es una línea de investigación que habrá que seguir de cerca.