Antidepresivos y embarazo

Una de cada cuatro mujeres embarazadas sufrirá de depresión o ansiedad. Si está embarazada y tomando un antidepresivo, hay que comunicarlo al obstetra, porque hay evidencias de que algunos pueden afectar al feto. Es un dilema médico, porque si la depresión no es tratada, puede poner en riesgo no solo a la mujer, sino también a su criatura.

Un informe ya conocido de investigadores de la universidad de Montreal, Canadá, afirma, que la embarazada que toma ciertos fármacos para la depresión tiene mayores riesgos de tener hijos con defectos congénitos. Los antidepresivos que inhiben selectivamente la recaptación de la serotonina, pueden causar una amplia variedad de malformaciones en el bebé. La serotonina, es una sustancia producida por nuestro cuerpo, un neurotransmisor responsable de mantener en equilibrio nuestro estado de ánimo.

Existen antidepresivos considerados de bajo riesgo, pero hay muchas dudas respecto a la seguridad de aquellos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, los que incluyen a la Fluoexetina (Prozac) y la Paroxetina (Paxil) entre otros.

Otro estudio publicado my recientemente en JAMA Pediatrics encontró, que los niños nacidos de mujeres que tomaron antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina en su embarazo, tenían un mayor volumen de su materia gris cerebral , y mayor masa de sustancia blanca comparados con otros niños de madres no expuestas a estos medicamentos. Para conocer la asociación medicamento - malformaciones cerebrales del feto, se utilizaron estudios estructurales y funcionales de imágenes de resonancia magnética desde enero 6/2011 a octubre 26/2016 en el que participaron embarazadas entre 18 y 45 años de edad. Un total de 204 mujeres que usaron la medicación entre las 19 y 39 semanas de su gestación. “Conforme nuestros conocimientos, es la primera investigación en reportar aumento del volumen de las amígdalas y corteza cerebral en niños prenatalmente expuestos a estos medicamentos, lo que sugiere una potencial asociación entre la exposición prenatal de antidepresivos inhibidores de la recaptura de la serotonina y el desarrollo anómalo del cerebro fetal”.

La decisión de iniciar, continuar o suspender un tratamiento antidepresivo en la mujer embarazada, no deja de ser un gran dilema y preocupación para el médico. Se necesitan más estudios o quizás nuevas alternativas terapéuticas para tratar los comunes trastornos psiquiátricos del embarazo que no perjudiquen a la madre ni a su criatura. Es una muestra más de que los medicamentos de alguna manera, tienen el potencial de producir algún efecto no deseado.

REFERENCIA: Claudia Lugo-Candelas, PhD, Jiook Cha, PhD, Susie Hong, BS. “Association between Brain Structure and Serotonin in Pregnancy”. JAMA Pediatrics, April 9/2018.