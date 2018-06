Autismo: ¿llegó el momento para algo nuevo?

Hace dos décadas teníamos un niño autista por cada 300 – 400 nacimientos. Hoy, sin que aún sepamos las causas en los EEUU se diagnostica un autista por cada 68 niños nacidos vivos. La Academia Americana de Pediatría (AAP) ante este hecho recomienda, que se realice un screening o tamizaje para autismo de manera rutinaria a todos los niños entre los 18 y 24 meses de edad.

Aunque el Trastorno del Espectro Autista (TEA) debe sospecharse desde muy temprana edad, lo cierto es que el diagnóstico se hace en muchos casos después de los dos años. Y, a más temprano el diagnóstico y el tratamiento, mejor será el pronóstico y la evolución de estos niños.

Existen fundamentalmente dos estrategias que pretenden identificar el TEA lo más precozmente posible: Broad-Based Develomental Surveillance (Vigilancia ampliada del desarrollo) y Targeted ASD Screening (Tamizaje dirigido al Trastorno del Espectro Autista).

MCHAT y MCHAT-R (Modified Checklist for Autism in Toddlers) Lista modificada y revisada para la determinación de Autismo en Niños pequeños, es un cuestionario o evaluación psicológica de riesgos de padecer autismo en niños entre los 18 y 24 meses de edad. Ambas estrategias se conoce que tienen una sensitividad diagnóstica de un 75% y un 95% respectivamente. Sin embargo, Oin et cols estudiando más de 68,000 niños encontró que dicha sensitividad realmente era de un 23%. Y que niños evaluados a los 18 meses de edad usando MCHAT más tarde en sus estudios resultaron ser falsos negativos. Luego se creó la estrategia MCHAT-R para mejorar las tasas de casos falsos positivos. ¿Ha llegado entonces el momento de elaborar nuevas estrategias más sensibles para un diagnóstico temprano y más certero? Parece que sí. De todos modos, la AAP recomienda que con los métodos disponibles, se realice de manera rutinaria un tamizaje para descartar autismo a todos los niños entre los 18 y 24 meses de edad.

Descubrir la o las causas que producen el Trastorno del Espectro Autista y poderlo prevenir, es un reto y un compromiso de la comunidad científica mundial ante esta condición del comportamiento humano que parece estar convirtiéndose en una pandemia.

REFERENCIA: Improving Screening for Autism Spectrum Disorder: Is it Time for Something New? Sarabeth Broder and cols. Pediatrics, June/2018, Volume 141/ISSUE 6. Commentary from the American Academy of Pediatrics.