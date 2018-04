¡Ayuda, mi hijo piensa en el suicidio!

Pregunta. Hola, soy madre soltera de tres chicos. El mayor tiene 19, el segundo 16 y el chiquito 12. No han tenido la suerte de criarse con su papá, pues este se fue a Estados Unidos supuestamente por nosotros y para mejorar nuestras vidas pero ya tiene otra familia y a mis hijos ni los llama. El chiquito aún me pregunta cuándo su papá viene, pero los otros dos no lo quieren ver y lo que más me preocupa es que el del medio se aisló. Ha cambiado mucho y el otro día en una discusión que tuvo con la novia dijo que lo que él debía era desaparecer dándose un tiro. Mi pregunta es si debo darle importancia a este comentario, pues mucha gente me dice que el que piensa matarse no lo avisa y otros me dicen que eso típico de los adolescentes ¿Qué debo hacer?

Respuesta. Querida madre, ante todo muchas gracias por escribirme y plantearme su preocupación, pues muchas veces por desconocimiento no tomamos las mejores decisiones y luego solo nos queda sentir la culpa del deber no realizado. Al contrario de lo que mucha gente piensa, muchas de las personas que piensan en suicidarse lo han manifestado y uno es que lo minimiza pensando que son muestras de manipulación.

El suicidio es un tema serio y al que se le debe poner mucho caso. Usted, como su mamá, no debe esperar a que esto se le salga de las manos por lo tanto sería muy bueno que fueran donde un psicoterapeuta para evaluar esas ideas suicidas así como los cambios que usted manifiesta en su carta.

En República Dominicana el suicidio ya se ha convertido en un problema social y de salud que está alcanzando grandes proporciones cobrando alrededor de 3.000 vidas en los últimos 6 años.

Mamá, quiero que se lleve de sus instintos y que entienda que cuando percibimos que necesitamos ayuda es preciso buscarla. Al ser su hijo un adolescente debe atenderlo un especialista infanto juvenil.