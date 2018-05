Pregunta. Doctora, necesito que por favor me explique qué es lo que pasa conmigo. Siento que todo el mundo abusa de mí, porque siempre tiendo a confiar en los demás, entrego lo mejor que puedo dar y nunca recibo nada a cambio. Mis relaciones han sido un desastre, me enamoro más de la cuenta y termino defraudada y sola. A pesar de tener planes, siempre termino cambiándolos para poder estar para mi familia y siento que me he abandonado, estoy agotada. ¿Tendré algún problema de autoestima?

Respuesta. Lo que estas sintiendo son las consecuencia de postergarte, de siempre estar para los demás pero no para ti y sí, efectivamente esto tiene que ver con tu autoestima, pues cuando una persona cultiva su amor propio no se regala, aprende a poner límites y sobre todo aprende a priorizarse.

También, muchas personas con baja autoestima tienden a caer en relaciones tóxicas, son permisivos ante los abusos, no saber manejar las crisis y conflictos, temen a los cambios, por lo que se busca por todos los medios el no arriesgarse y mantenerse en la zona de confort, sufren de maltrato y dependencia emocional, buscan constante aprobación y manejan mucha ansiedad y depresión.

Es por esto, que todo ser humano debe trabajar su autoestima desde lo que es, pues el primer fallo es querer ser como los demás esperan que seamos, o lo que la sociedad nos impone, es por esto, que es básico reconocer mis luces y mis sombras y entender que las mismas son el resultado de una crianza que me moldeó pero que no necesariamente marcará lo que puedo llegar a ser.

Ayuda muchísimo entender que no le gustaremos a todos y que eso es la vida misma, como el manejo del dolor, las angustias y el rechazo.

Es básico enfocarse y sacarle provecho a lo que realmente nos mueve, cuando digo esto es descubrir nuestros dones, nuestra esencia, es saber y plasmar aquello que nos hace únicos.

Es necesario que entiendas que para cultivar una sana autoestima debemos reconocernos, aceptarnos y centrarnos en aquellas cosas que nos hacen bien, pero sin la necesidad de aprobaciones.