Cesáreas en un sistema que hay que revisar

De acuerdo con la OMS el 15% de los niños debería nacer por cesárea y el restante 85% por la vía natural del parto vaginal. Para no especular, diré mi experiencia personal más reciente: hace 4 meses recibí 10 niños por cesárea, hace 3 meses recibí siete niños por cesárea, hace 2 meses recibí cinco niños por cesárea y hace apenas 3 semanas recibí ocho niños de los que solo uno nació por la vía natural. Es algo que hay que revisar.

Cuando nuestro país no había asumido el sistema de salud que hoy padecemos, la realidad de los nacimientos se acercaba a las recomendaciones de la OMS, y si a la mujer se le iba a practicar una cesárea programada, se internaba la noche anterior. En su habitación era visitada por el pediatra y el anestesiólogo que asistirían a su médico al día siguiente, se tomaban las medidas para que su experiencia fuera agradable y segura. Hoy, la mujer tiene que madrugar, porque su seguro no le cubre esa noche anterior. En un ambiente de angustia, tiene que levantarse a las 4 a.m., presentarse a las 5 a.m., para ser operada una o dos horas después. En el quirófano y con las caras tapadas es cuando la vemos por primera vez, con los ojos de una medicina deshumanizada. Es algo que hay que revisar.

El 33% de los niños nacidos por cesárea tienden a ser obesos en su juventud y adultez, la cesárea le impide al bebé ponerse en contacto con millones de bacterias que existen en el intestino y vagina de su madre (microbiota) que son las encargadas de entrenar a su sistema inmunológico y metabólico. Nacer por cesárea además de predisponer a la obesidad, lo es también para el asma, diabetes y otras enfermedades, y, en nuestro medio, una carga adicional de niños prematuros. Algo que hay que revisar.

¿A qué se debe todo esto?, es un asunto económico, con prestadores de servicios de salud miserablemente pagados. Es un asunto ético y moral. Un Sistema sin autoridad oficial regulatoria entregado al sector empresarial para el que poco cuentan sus afiliados. Un sistema que lejos de promover la prevención en salud, propicia una sociedad cada día más enferma. Algo que hay que revisar.