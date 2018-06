Dependiendo de cada categoría, se aplican las disposiciones especiales de esta parte de la ley. Esta ley permite que un mayor de edad pueda irse como si todavía fuera menor. Es falso que el derivado que aplique para este beneficio tenga que tener menos de 21 años, ya que hay una clara distinción entre edad biológica y edad según el Estatuto de Protección al Menor. El Centro Nacional de Visas no está procesando estos casos y el Departamento de Estado está actualmente trabajando para ver cómo se pueden trabajar en el futuro, tomando en cuenta que este estatuto no puede ser calculado con tiempo suficiente para que el caso se conozca en Centro Nacional de Visas. Sin embargo, personalmente recomiendo hacer este cálculo o al menos intentar una proyección para evitar perder la ventaja de poder procesar como menor siendo usted (o su derivado) mayor de edad.

Centro de aplicación para visas

Al igual que en los consultorios médicos, el centro de aplicación de visas no es el consulado, y usted no está obligado a contestar preguntas capciosas. La ley es clara, los adictos al alcohol o a otras sustancias como drogas narcóticas, tienen un grado importante de inadmisibildad, y si usted alguna vez ha utilizado estas drogas, debe buscar asesoría especial antes de ir a hacerse un examen médico. En el VAC, usted no tiene que contestar preguntas sobre si su relación es real o no, ya que esto no es sujeto de las obligaciones y compromisos contratados por el VAC, y le pertenecen a los cónsules y a su equipo en la embajada. No sea entrevistado dos veces, porque puede significar un gran inconveniente en tiempo y dinero para usted.