Destrucción de Tarjetas de Residencia devueltas por correo

En muchos casos, las tarjetas de residencia están tardando más de 4 y 5 meses para llegar. Anteriormente, una tarjeta de residencia podía tardar solamente 1 semana para llegar a su destino. Ahora existe una nueva política: Las tarjetas de residencia serán destruidas 60 días después de devueltas por el correo (esto normalmente sucede cuando hay un problema y el sistema dice que no es posible entregar la tarjeta por problemas en la dirección). Hace muchísimos años, las tarjetas se quedaban en el expediente muchos meses, la verdad es que 60 días no es suficiente, ya que tan poca cantidad de tiempo no les permite a los beneficiarios confirmar cambios de direcciones y llamar y re-confirmar, ya que una orden de servicio se toma 30 días aproximadamente. No queda claro que sucederá una vez las tarjetas sean destruidas.