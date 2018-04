Documentales que generan controversia

Si empezamos por uno de los documentales más recientes, llamado “What the health” , dirigido por un joven con tendencia al veganismo (aislar todos los productos de origen animal), declarado hipocondríaco (trastorno psiquiátrico en el que se cree estar enfermo cuando no se está) y quien tiene preocupaciones reales por antecedentes familiares de diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer, revisemos las siguientes observaciones:

Al revisar este tipo de información, debemos tener cuidado con todo lo que vemos, pues con tanta información podríamos confundirnos y tomar malas decisiones si no lo revisamos con profundidad.

¿Cuál es el aspecto positivo del documental?

¿Cuáles aspectos deben ser revisados?

1) La prohibición absoluta hacia la carne de res o pollo y a los pescados; 2) Utilizar este medio para promover la dieta vegana como la única alternativa saludable.

No hay dudas de que una dieta alta en verduras, leguminosas, fibra y baja en sal, aporta los beneficios que intentamos promover de forma repetitiva para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Pero el valor agregado de las proteínas de origen animal no puede desestimarse, principalmente en el contexto de los pescados (fuentes de omega 3).

Otros documental similar es “Tenedores sobre cuchillos” (en inglés, “Forks over Knifes”) donde múltiples médicos de alta categoría mundial enfatizan con base científica los beneficios del consumo de una dieta vegana. Allí debemos tomar en cuenta, que todos los entrevistados, al igual que en “What the health” son veganos, y que algunas de sus bases bibliográficas son cuestionables debido a que su valor estadístico no es significativo.

Reconozcamos que una alimentación a base de verduras es una recomendación saludable y que debemos estimular el consumo diario, sin caer en temas obsesivos que puedan generar trastornos en la conducta alimentaria. Mantener la apertura de otras alternativas saludables y sostenibles puede proveer los mismos beneficios si son realizadas correctamente.