Citas de Residencia en el Consulado

Cuando usted recibe un paquete de Cita del Centro Nacional de Visas, prácticamente toda la documentación que podría solicitar un Cónsul está completa. Tratándose de un caso que no salga de la norma, en buen derecho, el Cónsul que revise su caso no debe de agregar nada más. Claro, si usted fue pedido poco tiempo después de haberse divorciado, en el caso de un cónyuge, si hay una declaración tardía (y en caso no fue revisado por un profesional de la materia para evitar problemas al final), puede esperar preguntas y revisión íntegra del caso. Esto no significa que el caso va a ser negado, depende de las circunstancias, pero sí debe estar preparado para tener paciencia. Ahora bien, hace unos cuantos meses, el Centro Nacional de Visas está enviando casos que no están completos a la cita, pero normalmente hace la salvedad de que va a haber solicitud de documentos y datos adicionales. Esto rara vez pasa, pero es válido que el cónsul utilice ciertas variables para tomar decisiones que se salen de lo común; por eso, cuando usted entienda que la visa no va a ser aprobada el mismo día de la cita... no debe hacerse el examen médico.