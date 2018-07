Él es buena gente, pero cuando me besa no me siento cómoda, ¿qué hago?

Pregunta: Hace unos meses estoy saliendo con un buen chico; tiene todas las condiciones para dar el paso a un sí acepto, pero el único problemita que tiene, o que yo tengo, es que no me gusta físicamente. Comencé con él buscando olvidar a una persona que me hizo sufrir mucho y de verdad que el trato de este muchacho y lo respetuoso que es me hicieron ver que yo merecía algo mejor y por eso me di el chance, y de verdad que la paso sumamente bien con él, pero cuando estamos solos y me besa o me toca no me siento cómoda, cosa que no me pasaba con el otro, que con tan solo verlo me excitaba. La gente me dice que eso vendrá con el tiempo, que me case. ¿Qué usted piensa?

Respuesta: Si para un paso tan importante necesitas las opiniones de otros que no han vivido lo que tú has experimentado, me preocupa grandemente, pues estás poniendo en manos de otros tu bienestar, y eso es un grave error.

Lo primero, es que no debes involucrarte con alguien para olvidar un exnovio. Segundo, veo que aún sigues enganchada aunque sea en lo sexual con tu ex, lo que te lleva a comparar y no darte el chance de ver si realmente con esta nueva relación pueda surgir algo más que un buen trato.

Es importante que entiendas que necesitas sentir deseo, que tu pareja debe gustarte, que el roce, toques y besos son normales en una vida de pareja y si desde ahora tú estás en esa posición, no creo que debas seguir la relación, pues sin intimidad real, cometerás errores que luego pagarás muy caro.

La química es básica, es prioridad, es vital para sostener en el tiempo la intimidad entre dos. La gente no puede casarse pensando solo en que este me conviene, se debe sentir placer, mi cuerpo debe también expresarme cómo se siente junto al otro.

Así que mi amiga, es tiempo de que usted busque ayuda para ver si lo que no te ha permitido avanzar en ese tema son las comparaciones o realmente no tienes química con él.