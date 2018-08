Él no sabe controlar los tragos

Pregunta: Hace unos meses conocí a un chico espectacular, súper cariñoso, atento, fiel y con unos valores familiares que me tienen muyilusionada. El problemita que estoy viendo es que a él le gusta el trago y siento que no sabe beber, pues no tiene control. Me explico, él no sabe cuándo parar y termina vomitando y durmiéndose y eso a mí no me gusta. Lo hemos hablado y él me dice que no tiene problemas con el alcohol, que es una forma de soltar el estrés del trabajo. Mis amigos y familiares me dicen que la del tema soy yo porque él solo toma cuando está en casa de sus padres o cuando está con los amigos. Pero algo me dice que eso nos puede traer problemas.

Respuesta: Estás en lo cierto, cuando aseguras que puede traer problemas, pues esta situación puede ser un detonante de una relación de codependencia, donde tú tengas la función de ser la que lo contenga en el proceso lo cual es devastador para la pareja o el hijo del adicto.

No te digo con esto que él sea alcohólico. Lo que quiero es que entiendas que debes llevarte de tu instinto y confrontarlo, no dejarte presionar por la gente que muchas veces hace más mal que bien, pues la mayoría entiende que si no te da golpes o no te traiciona con otra, todo se debe dejar pasar. No es así.

Estar con un adicto es devastador, y es una dinámica en la que quien más sufre es el codependiente, ni siquiera el que se está bebiendo el trago. Pienso que las relaciones de noviazgos son para conocernos y darnos cuenta si podemos lidiar con las diferencias.

Mi recomendación es que ambos asistan a terapia de pareja y que se trate el tema.