Peticiones con derivados

Muchas personas entienden que en todas las peticiones se pueden incluir a los hijos y a los cónyuges, pero esto no es así. Los familiares inmediatos de los ciudadanos de los Estados Unidos no tienen derivados; sucede así cuando un ciudadano de los Estados Unidos pide a su madre, ahí no puede incluir a los que son sus hermanos. Esos hermanos deben ser pedidos como hermanos. El problema es que la espera para la fecha de prioridad es de aproximadamente 13 años. El padre que se hace residente bien puede hacer una petición para ese otro hijo que es hermano del ciudadano de los Estados Unidos, y si es menor de 21 es muy probable que el tiempo total de espera y procesamiento sea de aproximadamente dos años y medio.