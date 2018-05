Es agresivo cuando come

Pregunta: Buenos Días Dr. Edwin. Mi Perro se llama Tuky, tiene unos 6 meses, es muy cariñoso y le encanta jugar.

Mi preocupación es que cuando está comiendo, se pone como cuando tiene una pelea muy fuerte con otro animal. A veces tengo miedo. Solo se comporta así cuando está comiendo, no sé qué raza es y le envío una foto de él.

Qué puedo hacer para quitarle esa agresividad que tiene mi perro. Gracias.

¡Ayúdeme por favor!

Yokasta M. C

Respuesta: La agresividad en la comida es un problema frecuente en nuestros perros. Esta agresividad es parte de la protección a su alimento, es un instinto natural, pero no debe permitírsele a nuestras mascotas sobre todo a su dueño directo.

Para corregir esto, debemos dejarle saber a nuestro perro que no representamos ninguna amenaza para él, que no le vas a quitar su comida, y la mejor manera de conseguir esto es acercarte de vez en cuando y echarle algo de comida en el comedero. Tiene que ser algo especialmente rico que le guste mucho al perro, un pequeño pedazo de queso, de salchicha, etc... con el paso del tiempo debes ir observando cómo cada vez le molesta menos que te acerques y que incluso se alegra al verte cerca porque aprendió que tu presencia significa algo bueno para él.