Es lesbiana y su familia la rechaza

Pregunta: Le escribo porque necesito ayuda. Soy lesbiana; hace 5 años mi madre lo supo y desde entonces nuestra relación es prácticamente nula y no me gusta como estamos. Le he dado tiempo a ver si un día logra digerirlo pero veo que no. A veces, me siento deprimida porque he perdido algunos de mis seres querido. Al mismo tiempo, cuando murió mi abuela hace 1 año y 10 meses, quise suicidarme por ésta y otras razones. Después que mami se enteró y de la muerte de mi abuela me siento estancada en todo.

Respuesta: Para muchos padres, la noticia de que uno de sus hijos es homosexual aún sigue siendo un golpe duro, pues siguen sin entender que no es una enfermedad, que la preferencia sexual no te hace una persona con menos valor y claro, siempre piensan en que no vas a seguir el legado de los otros que casi siempre es tener una familia.

Te leo y pienso en tantos jóvenes que me han confesado, que por el rechazo de sus padres y familiares han llegado a pensar en quitarse la vida y gracias a que han solicitado ayuda, han podido entender que ellos no han hecho nada malo, ni que son una aberración.

Sé que debemos seguir educando al mundo sobre este tema que aún causa mucha molestia en nuestra sociedad, donde es mal visto.

Lamento también leer que perdiste a tu abuela y claro, quizás te sientes mucho más sola ahora.

Pero creo que debes sentarte con mamá a conversarlo, pues aunque muchos se tornan agresivos, en el fondo se sienten culpables, piensan que algo de ellos falló y solo conversando de forma honesta podrás escuchar su parecer y ella el tuyo.

Recuérdale que no has dejado de ser su hija, que sigues siendo la misma, y que nunca serías capaz de hacerle daño, pero que no quieres vivir una doble vida por el qué dirán.

Luego de esa conversación creo que debes comenzar a asumir tu vida y darle sentido a lo que eres, siendo tú en tu trabajo, en tus pasatiempos, para que el estancamiento se disperse.

Si como sea continúa, es recomendable que seas vista por un psicoterapeuta.