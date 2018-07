Estatuto y errores: un menor que llega a los 21 años esperando su caso

Es común escuchar en el Consulado a algunos oficiales y personal de servicio extranjero nacional (FSN’s) que cuando el derivado cumple 21 años antes de que la visa esté disponible, ya no es posible aplicarle el Estatuto de Protección de Menor. Ese es un error, pues según la categoría que corresponda, la edad del menor al momento de ser elegible de la visa, es solo uno de los momentos del cálculo. La ley establece una diferencia entre edad biológica y edad según el Estatuto. Es verdaderamente trágico ver cómo por esta mala aplicación de la ley, se dividen familias, se destruyen vidas emocionales. Muchas veces hay que recurrir a otras instancias para hacer valer ese punto de derecho. Los elementos de aplicación de la ley están ahí, los memorándum y los cambios que se han reflejado a través de los años están disponibles para ellos, y aún así continúan informándole a los aplicantes que cuando alguien cumple 21 años, ya no queda nada que hacer. Si me encontré extraño que aunque explican que es una imposibilidad de la ley, no citan ningún artículo ni estatuto. Si usted ha tenido un caso con algún dependiente que haya sigo negado por haber cumplido la mayoría de edad, es importante que busque ayuda profesional para determinar si es posible reabrir el caso o si la ley no le beneficia. Esto es importante porque el Departamento de Estado aún no tiene claramente establecido el proceso. Si usted no busca asistencia, tiene que esperar a que el caso llegue al Consulado.