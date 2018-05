Infracciones para aquellos que manejan bajo la influencia de drogas

Estas infracciones son conocidas como DIU –driving under the influence. Hace ya más de un año, el Departamento de Seguridad Nacional junto con el Depto. de Estado, han prestado especial atención a este tipo de casos. Es común que después de este tipo de infracción –aun haya pasado mucho tiempo– usted sea llamado al Consulado, ya que las instrucciones que tiene el Manual de Asuntos Extranjeros es que debe revocar su visa, de manera provisional. La previsión que permitía que se le reconsiderara la visa en la misma entrevista, ya no existe. Deberá hacer una nueva cita después de la cancelación de esa visa, para explicar su caso y probar que no es inelegible por el artículo de la Ley de Inmigración de EEUU que se refiere a los problemas de salud.