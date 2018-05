Las hermanas no se entienden...

Pregunta: Me gustaría que hablara sobre la forma en que deben tratarse las hermanas... Mi hermana siempre ha tenido algo en mi contra. No sé por qué ella es así conmigo que siempre todo lo que hago es malo y nunca está para cuando la necesito.

Respuesta: Los conflictos entre los hermanos se inician en la infancia, cuando surgen las competencias, la lucha de poder y se espera que con el paso de los años esta rivalidad se desvanezca y quede una relación sana y de cooperación.

Pero no siempre es así, por motivos dentro de la dinámica familiar, como los celos, favoritismo, alianzas, triangulación entre los padres y uno de los hijos o el asumir el rol de uno de los padres puede verse afectada la relación, así como el tipo de personalidad de cada uno de los miembros.

Por lo que debes entender que no hay una forma específica de cómo deben tratarse los hermanos, pues por situaciones que ocurren en su historia, hay hermanos que simplemente no se llevan, no existe confianza entre ellos o puede existir envidia por parte de uno de ellos.

Para muchos esto es inaceptable, pues se espera que los hermanos sean las personas más cercanas de nuestro entorno, pero no siempre esto llega a ese fin.

En tu caso, pienso que debes aceptar que no eres una prioridad para ella, que es cierto que desconoces sus razones, pero que no puedes obligarla a que haga las cosas que tú entiendes son obligación de un hermano.

De tu parte, sigue siendo tú y tratándola como deseas, pero deja de esperar que ella haga lo mismo.