Las respuestas que dieron las finalistas del Miss República Dominicana Universo 2018

Miss Laguna Salada

Respuesta: “La importancia de estar en un concurso de belleza es que nosotras las mujeres podemos demostrar que no solamente trabajamos para ser bellas; aquí nosotros mostramos disciplina, mostramos que la belleza no lo es todo, que nos tenemos que preparar intelectualmente y físicamente por supuesto, y que los concursos de belleza complementan totalmente a la mujer. Muchas Gracias”.

Miss Montecristi

Miss Santiago

Pregunta: Menciona una meta que tu puedas cumplir aún si no ganaras la corona.

Respuesta: “De no ganar la corona, no creo que seria solamente una meta que pudiera cumplir, creo en los sueños y en trabajar por ellos. También puedo decir que podría cumplir de la mano de esta asociación mi proyecto social, que es empoderar mujeres y niñas y sacarlas de la prostitución, porque ya basta de trabajar por poco dinero en algo que no nos gusta o que quizás no nos hace felices. Nosotras somos más que eso. Las mujeres somos bellas, hermosas y podemos empoderarnos y dar lo mejor de nosotras al mundo”.