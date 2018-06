Los celos los provoca una niña

Pregunta: Mi pareja y yo tenemos ya bastante tiempo, y con muchas situaciones por las cuales hemos pasado, pero ya después de un tiempo y tantas altas y bajas estamos establecidos como familia, pero hay una situación que no se ha podido resolver, y al parecer creo que nunca será así por la manera en que veo las cosas. Resulta que mi pareja todavía mantiene una relación o vinculo, no sé cómo llamarlo hasta este punto, con la que es hija de su pasada pareja, la cual fue causa de nuestra separación hace tiempo ya, y la cual no es hija de él, pero él insiste en llevar esta relación, al punto que hasta él mismo se cree que la niña es su hija, diría yo.

Esta situación me molesta bastante, me enoja, y me saca de control, porque a mi entender ya no es su responsabilidad, y él no entiende que no es el padre de esa niña, y me molesta aún más porque él no me escucha y solo quiere hacer las cosas a espaldas mía. La niña solo sabe comunicarse con él para pedir cosas y para eso debe estar su madre y punto. Él no tiene ninguna obligación moral con esa niña, y mucho menos con su madre, y menos ahora que pensamos hacer una familia. Su responsabilidad debe ser conmigo y su bebé que viene en camino. En verdad ya no sé cómo hacer con esta situación. No vale que hable y discuta. Hace un tiempo dejé de indagar, investigar en las cosas de él, por mi bien y el de mi bebé que viene en camino, pero es que me molesta tanto a veces darme cuenta que todavía sigue en comunicación con esa niña, o hasta tal vez con esa familia y esa expareja.

Respuesta: Tener una relación de pareja sana no significa anular lo que soy, ni lo que pienso o siento; ser pareja es caminar junto a alguien que no estará de acuerdo conmigo en algunas cosas pero que respetará mis decisiones sin tener esto que afectar nuestra dinámica, pues aunque se piense diferente no significa que no existe amor hacia el otro. Creo que el problema es que quieres que él vea las cosas como tú y no lo lograrás imponiéndote.

Me pregunto, ¿qué significa para ti esa niña?, ¿que no tienes control sobre él?, ¿que el ama a alguien que tú no apruebas?, ¿que quizás la niña es un vínculo con la ex?

Pienso que les haría bien ir a terapia para aprender a negociar, pues las mentiras de él, surgen para no afectar la relación pero al final ninguno de los dos se siente a gusto. Y mi querida, así no se puede.