Los efectos de una ruptura

Pregunta: Hola doctora. Me animo a escribirle porque me gustaría que me diera un empujón hacia la claridad. Últimamente todo lo veo muy oscuro y negativo. Hace ya aproximadamente poco más de un mes terminé con mi novio, lo bloqueé y no le di la oportunidad de decirme nada. Siento un vacío enorme dentro de mí; mi vida está hecha un desastre, tengo problemas económicos que no sé cómo salir de ellos; la relación con mis padres no es la mejor, vivo con ellos, y siento que Dios se ha olvidado de mí. A pesar de que no sé qué hacer con mi vida, hay algo dentro de mí que me dice “tú puedes”, “no te dejes”, pero la verdad es que eso no hace que me sienta mejor... Anhelo buscar ayuda con un psicólogo, y ahora mismo por mi situación económica se me hace muy difícil. Por favor, dígame algo que me dé un poco de luz en mi vida. ¿Qué puedo hacer para que este vacío que llevo dentro me deje salir adelante?

Respuesta: Ante todo quiero agradecerte la confianza que me tienes y aprovecho para decirte que eres muy valiente, pues te tomaste el tiempo de escribir cómo te sientes siendo honesta con la situación en la que vives. El sentirte agotada, vacía y sin rumbo es lógico pues terminaste una relación y te has quedado con dudas de lo que él pueda sentir y pensar. No me explicas los motivos por los cuales saliste de la relación, pero te digo que nunca está mal saber o escuchar la versión del otro, aunque no sea lo que tú esperes.

La etapa que estás viviendo te lleva a ver las cosas negativas más graves de lo que son debido a la sensibilidad que tienes. Este es un buen momento para reunirte con personas que te hagan sentir querida, retomar actividades que te hagan bien y que contribuyan a mejorar la perspectiva desde la cual miras tu vida.

Igualmente es importante que entiendas que las rupturas traen una cuota de dolor que debemos experimentar; un tiempo de reconstrucción en el que podemos centrarnos en las cosas buenas y lo que nos gustaría hacer, evitando enfocarnos en lo malo que experimentamos o en buscar culpables, pues eso no nos permite sentirnos bien.

Como sea, buscar ayuda nunca está de más. Te recomiendo dirigirte al departamento de salud mental de cualquier hospital, donde siempre encontrarás psicólogos capacitados para ayudarte en el proceso de superación.