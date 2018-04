Los gatos son cariñosos

Pregunta: Hola Doctor Munir, tenemos un gato de 1 año de vida y vive frotando su cara y cuerpo contra mi cuerpo, no lo hace con todos solo conmigo. ¿A qué se debe esto?

Respuesta: De seguro muchas veces has escuchado que los gatos no son cariñosos, y eso no es más que un mito, de hecho el gato puede ser un animal extremadamente cariñoso.

Lo que ocurre es que las personas están acostumbradas a la manera de expresar afecto de los perros, para quienes su dueño es básicamente su universo y son mucho más efusivos en demostrar cariño.

Pero los gatos son animales absolutamente independientes y autosuficientes. De hecho un gato no dudará en abandonarte si le hace falta comida o refugio, pero esto no quiere decir que no sean cariñoso, los gatos tienen muchas maneras en que nos demuestran que les agrada nuestra compañía, y una de ella es frotando su cabeza y cuerpo contra su “amo”.

Cuando un gato se nos acerca lo suficiente como para frotarse o te permite acariciarlo, quiere decir que confía en ti, también el ronroneo (sonido característico de los gatos) es señal de que el gato está tranquilo y que en general no le molesta tu compañía.

Así que ya lo sabes, las muestras de cariño del gato están muy relacionadas con lo que consideran suyo.