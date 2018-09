Marihuana y lactancia

Al día de hoy, no sabemos cuál es la concentración de marihuana capaz de dañar el cerebro del bebé si la mujer la consume durante el embarazo o mientras está lactando. Lo que sí sabemos es que el principio activo de la marihuana pasa a través del seno y puede ser detectado en la leche materna hasta 6 días después de haber sido ingerido por última vez.

El Tetrahidrocannabinol (THC) es el componente psicoactivo de la marihuana que produce la sensación de estar drogado. Si la madre consume la droga durante el embarazo, se puede inferir, que igual sensación se estará produciendo en el feto, y en el recién nacido si la madre la consume mientras está lactando.

Existen evidencias médicas poderosas para recomendar a la madre que no consuma marihuana mientras amamanta: el THC se almacena en la grasa corporal permaneciendo en el organismo por un tiempo prolongado, y el cerebro del bebé contiene una gran cantidad de grasa, al igual que la leche materna. La marihuana, si se usa habitualmente, puede dañar la cognición y escolaridad del niño en crecimiento y su desempeño en la sociedad por resto de su vida.

Un estudio reciente publicado en Pediatrics (revista oficial de divulgación científica de la Academia Americana de Pediatría) encontró niveles variables de sustancias químicas de la marihuana como el THC en la leche de los dos tercios de las madres estudiadas, hasta 6 días después que ellas informaron habían consumido la droga en alguna de sus presentaciones. Otro estudio anterior de JAMA (Journal of the American Medical Association) reveló, que el consumo de marihuana en una muestra de 279, 457 embarazadas en California subió del 4.2% al 7.1% entre 2009 y 2016 desde que la población tiene un mayor acceso a esta sustancia para su uso recreacional.

Pienso, que debemos estar abiertos a todo tipo de tratamiento que pueda mejorar la vida de las personas. Y si la marihuana para uso medicinal es una solución, bienvenida sea. Pero, si esta hierba se pretende legalizar a modo recreacional en el país, que el legislador sepa, que más allá de lo que pareciera ser una moda, la marihuana es una droga peligrosa.

REFERENCIA: “Marijuana Use by Breastfeeding Mothers and Cannabinoid Concentration in breast milk”. Kerri A. Bertrand et cols. Pediatrics. September 2018, Volume 142/ISSUE 3.