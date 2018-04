Me gusta estar solo frente al mar, ¿estoy depresivo?

Pregunta: Tengo una curiosidad, y es que mucha gente me dice que no es bien visto pasar horas sin hacer nada. Me explico, yo trabajo y tengo estabilidad económica, hago ejercicios, pero tengo momentos (no todos los días) que me gusta ir al malecón solo a verlo y me gusta hacerlo solo. Mi esposa me preguntó que si estoy deprimido y que si tengo ideas de tirarme y en verdad lo hago porque hay días que me gusta y necesito desconectarme por un rato. Es como sentir que no tengo la presión de todas las cargas que cualquier humano tiene, pero también lo hago cuando nos vamos de viaje. Por momentos me gusta quedarme mirando solo el horizonte y ya. ¿Estoy mal? ¿Eso significa que estoy depresivo?

Respuesta: Por lo que describes no veo ningún síntoma depresivo, solo veo alguien buscando calma en el bullicio de la vida cotidiana. Ojalá muchas personas entendieran que el desconectarnos y aprender a contemplar las cosas bonitas que nos rodean nos facilita la vida, nos hace encontrar soluciones a situaciones que quizás no veíamos salida, como también es un excelente momento para estar con uno mismo, cosa que no pasa con regularidad en nuestro país.

Al contrario, cuando vemos a alguien que disfruta de momentos a solas lo catalogamos como “raro” y lo que debe ser preocupante es cuando siempre se necesita tener a alguien al lado para encontrar sentido a las cosas.

No te centres en discutir ni querer convencer a nadie. La gente deberá aprender a respetar tu manera de ser así como tú la de ellos, y mientras esta sea una de las formas que usas para encontrar paz, síguela usando.