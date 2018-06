Mi esposo me confesó que ama a otra mujer. ¿Qué hago?

Pregunta: La razón por la que le escribo es que me siento desesperada. Hace unos meses mi esposo me confesó que ama a otra mujer y que no desea seguir conmigo. Me siento devastada, no he tenido paz desde entonces y él me pidió que no les dijéramos nada a los chicos hasta que terminaran las clases.

Lo veo muy seguro y decidido en su posición, es tanto así que se ha vuelto frío y distante, mas nunca me ha tocado, es como si ya no me viera como su mujer. Necesito ayuda, estoy desesperada, no sé qué hacer para convencerlo de que debemos darnos una oportunidad.

Hasta ahora veo que dejé pasar muchas cosas a las que debí prestarles atención. ¿Qué hago?

Respuesta: A pesar del dolor que te ha generado, pienso que su honestidad es importante en el proceso.

Puedes pedirle que busquen ayuda para saber manejar la situación de los niños y sí, me parece bien de tu parte asumir lo que te corresponde de la culpa, pero él también tiene su cuota, por lo que no quiero que te sigas maltratando y culpando de todo.

No me puedo imaginar por el mal momento que estás pasando, pero es bueno en este momento buscar la ayuda de tu red de apoyo, es decir las personas que te quieren, que te pueden apoyar y además te haría muchísimo bien ir a terapia aunque él no quiera.

La razón por la que lo ves más tranquilo no es por ser un hombre frío sin corazón, es que el comenzó su duelo hace tiempo y a ti te agarro fuera de base, es decir, de sorpresa y por eso estás manejando tanta ansiedad y angustia.

Es momento de asumir tu vida, los cambios, aprender a vivir desde otra posición y eso es un proceso que lleva tiempo para poder realizarse.