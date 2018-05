Mi vida es un desastre

Pregunta: Doctora tengo que decirle que mi vida es un completo desastre. Sé que debo buscar ayuda, pero no me decido a ir al psicólogo. Hace aproximadamente 3 años estoy presentando momentos de mucha angustia, yo puedo estar de lo más tranquilo y de repente me da unos escalofríos, el pecho me duele, se me hace difícil respirar, pienso muchas incoherencias, pero luego me pasa aunque quedo muy nervioso. ¿Es posible que alguien pueda ayudarme?

Respuesta. Lastimosamente, veo con mucha frecuencia personas que dejan de último la visita donde un psicólogo o un psiquiatra porque entienden que no tienen que contarle a un extraño sus cosas, pero quiero que comprendas que el trabajo nuestro es que tú puedas entender lo que te está pasando y que puedas usar las herramientas con las que cuentas para solucionarlo, además de las que te enseñará este experto en conducta humana. La idea no es buscar lo malo ni lo bueno de tu vida, es que puedas identificar por qué presentas estos síntomas, que si resultan ser de ansiedad, entonces el psicólogo te enseñara técnicas que podrás usar para tu mejoría. Otras personas tampoco asisten a terapia por miedo a lo que puede surgir y prefieren evadir la realidad, porque muchas veces nos acostumbramos a estar en una zona de confort aunque sepamos que nos hace daño. La recomendación es que acudas con el especialista, no sigas alargando el problema.