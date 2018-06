Mitos y realidades sobre la donación de sangre en la República Dominicana

SANTO DOMINGO. Más de una vez hemos escuchado que “una mujer menstruando no puede donar”, tampoco lo puede hacer, según la sabiduría popular “una persona con tatuajes, diabética o hipertensa medicada”, sin embargo, esto sólo parte de los mitos que deben ser erradicados si se quiere reducir el déficit de donadores en República Dominicana.

Así lo aseguró la doctora Diana Ramírez, directora médica del Laboratorio Referencia, durante una jornada de donación de sangre, celebrada ayer sábado en el centro comercial Sambil, quien detalló además que el déficit de donadores en general en el país sobrepasa el 50%.

“Sabemos que hay dudas de que si puedo donar si soy hipertenso, diabético o tomo medicamentos contra el colesterol, nada de eso lo contraindica. En la diabetes el que usa insulina no debe donar, pero el resto que toma medicamento vía oral puede hacerlo sin problemas; en la hipertensión si está controlada tampoco hay contraindicación”, estimó la profesional de salud.

Abundó: “A veces se dice que las personas con tatuajes no pueden donar, pero si alguien se tatúa, se hace piercing, tiene maquillaje permanente acupuntura, puede donar, si ha pasado un año de ese procedimiento. La mujer si tiene el nivel de hemoglobina adecuada también tiene el derecho y puede donar, si tiene la menstruación y esta ocurre de forma normal, sin una cantidad excesiva de sangre también puede donar”.

“Las que usan anticonceptivos o controlan su colesterol con medicamentos también pueden donar. Hay mitos además donde se cree que la persona que dona puede adquirir una enfermedad o puede desgastar su médula; eso no es verdad, todo lo que se usa con un donador es de un solo uso para garantizar que no va a poner en riesgo la salud, además de que si una persona se evalúa, cumple todos los requisitos y se toma el tiempo prudente para la siguiente donación, tres meses en el hombre y cuatro en la mujer, no traerá consecuencia a su bienestar”, enfatizó.