Muerte violenta de un ser querido

Le contacto con fines de asistencia para una compañera de trabajo quien perdió a su esposo recientemente de manera muy violenta, el hijo de ambos de solo 13 años de edad presenció la muerte de su padre por unos individuos desaprensivos y debido a esta situación ha quedado muy marcado y lleno de rabia, afecta esto de manera directa el rendimiento y cambio de actitudes constantes en el niño. Me atreví a escribirle luego de que la madre del niño me comunicara que le han llamado de la escuela pues el muchacho no está rindiendo y se comporta de manera muy agresiva, ella me dice que le indicaron llevarlo a un psicólogo.

Luego de que perdemos a un ser querido y más de la forma violenta abrupta y por demás impactante como me has dicho que ocurrió, para cualquier ser humano es normal este comportamiento que el adolescente está presentando.

Cada persona vive su duelo de una forma única y especial, uno de los síntomas comunes en el proceso es la rabia y la impotencia.

Por eso, el cambio de comportamiento del chico es parte de su proceso, y sí, es recomendable que tanto él como la madre, visiten un psicólogo especialista en el manejo de duelo, para así poder sobrellevar y sanar su pérdida.

La terapia de duelo es muy psicoeducativa, porque la persona entiende sus emociones y lo más importante, es que se da el permiso de vivir su dolor, pues es la única forma en que se puede superar y continuar la vida.

También, deseo explicarte que el sentimiento de rabia, dolor, impotencia, hasta agresión no tan sólo lo viven los jóvenes, es común en los adultos, pues nos preguntamos muchas veces por qué puede ocurrirnos algo así, y hasta llegamos a cuestionar nuestras creencias espirituales, ya que entendemos que a la gente buena no le deben pasar cosas malas.