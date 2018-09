Plazo para procesar un caso de visa de inmigrante

Quiénes pueden agregar derivados

En las peticiones de residencia, a veces no es posible agregar derivados porque la misma categoría se cae. Tal es el famoso caso de los residentes pidiendo hijos mayores de edad, solteros, los cuales deben permanecer solteros hasta tanto ingresen a territorio de los Estados Unidos. No es posible divorciarse y seguir viviendo con la misma pareja, e incluso tener hijos, para poder ser pedido en un caso como el mencionado, de hijos mayores de edad de residentes legales permanentes.

En el caso de los familiares inmediatos de ciudadanos de los Estados Unidos – hijos menores, cónyuges, padre y madre y padrastros en algunos casos – no es posible agregar ningún derivado, porque no hay espera, solo proceso para completar el caso. No hay que esperar ninguna prioridad.