¿Qué es la insuficiencia cardiaca y cómo prevenirla?

El fallo o llamada también insuficiencia cardiaca, es cuando el músculo cardiaco no bombea adecuadamente la sangre hacia los demás órganos de nuestro cuerpo. Diversas causas pueden producir esta enfermedad, entre ellas, afección de las coronarias, ejemplo típico historia de infarto previo, hipertensión arterial no controlada, virus, diabetes, alcoholismo, patologías tiroideas, tabaquismo, medicamentos de quimioterapia contra el cáncer, obesidad o patologías de nacimiento congénitas.

Es importante identificar a tiempo los síntomas a su aparición como fatiga, debilidad, latidos irregulares, hinchazón de los pies, falta de aire, tos, necesidad de orinar en las noches, falta de apetito, aumento del abdomen por retención de líquidos, nauseas, dolor torácico, estos síntomas pueden presentarse de forma crónica o agudamente.

La insuficiencia cardiaca se presenta cuando las causas mencionadas anteriormente han debilitado y agrandado el tamaño de las cavidades del corazón, pero de igual manera por las paredes ponerse muy rígidas puede provocar la aparición de la misma. Esta enfermedad puede afectar el lado izquierdo del corazón y el derecho o ambos, normalmente inicia en el izquierdo.

Con un solo factor de riesgo puede aparecer la insuficiencia cardiaca pero más de uno lo potencializa, al tener esta puede conllevar a complicaciones como falla renal, daño hepático, trastornos del ritmo cardiaco. El punto para prevenir esta patología es: no fumar, mantener alimentación y peso saludable, control de la tensión arterial y diabetes, hacer ejercicios siempre y cuando su médico lo permita, reducir el estrés, moderar el consumo o no tomar alcohol, evaluaciones periódicas con un cardiólogo. Quizás no es posible revertir todas las causas, pero si los tratamientos modernos pueden mejorar signos y síntomas de ella, la creación de las clínicas de falla en nuestro país ayudará en el seguimiento estricto y puntualización de la calidad de vida para estos pacientes y sus familias.

El pasado 9 de mayo se conmemoró el día mundial de la insuficiencia cardiaca precisamente haciendo una alerta a la población a hacer conciencia sobre la prevención y seguimiento de esta enfermedad.

¡Cuida de ti y de los tuyos!