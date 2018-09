¿Qué hacer cuando una petición de residencia es negada en el consulado?

Las opciones dependen de los artículos que se hayan utilizado o que verdaderamente procedan para negar el caso. Si se trata de un caso de drogas, la única excepción es primer uso, personal, 30 gramos o menos de marihuana. Cualquier otra cosa no se va a poder solucionar, a menos que usted haya tenido menos de 18 años al momento de utilizar la droga en cuestión. Si se trata de falsas representaciones, de mentiras, las opciones son mayores, y siempre va a poder utilizar el familiar adecuado para que éste someta el waiver o permiso especial o perdón correspondiente. Si se trata de matrimonio falso, el caso va a ser devuelto a USCIS –Ciudadanía y Servicios de Inmigración– ahí sí tiene oportunidades de defenderse, pero hay que estar muy atentos ya que hay plazos fatales, y esta Administración los ha puesto todavía peores. Lo ideal es hacer el esfuerzo de que el caso sea devuelto lo antes posible, pero también hay que empezar a llevarle a USCIS informaciones para que estén depositadas en el expediente. En el peor de los casos, si no es posible recuperar el caso, entonces si vale la pena hacer otra petición, mismo peticionario, mismo beneficiario. Con un expediente bien sustentado, tiene un 100% de posibilidades de éxito. Si por alguna razón, hay un cambio de cónyuge, el caso de pone mucho más difícil, ya que hay que probar fuera de toda duda que el primer caso si fue real, además de buscar en USCIS la decisión definitiva sobre el caso.

Nuevas políticas antiinmigrante

Como es de esperar, continúan las políticas antiinmigrante, encabezadas por el líder del Gobierno del Presidente Donald Trump en la materia: Stephen Miller. La regla propuesta es de evitar que cualquier persona que haya solicitado y obtenido ciertas ayudas federales pueda obtener residencial legal permanente, incluso, que la pueda perder. Por supuesto, de implementarse esta regla, podemos estar seguro que aparecerán organizaciones que llevaran esas medidas a la corte. Por supuesto, esta regla es por demás innecesaria, porque ya hay una disposición sobre carga pública en el INA – en la Ley de Inmigración de los Estados Unidos, pero sí es cierto que hay ciertas ayudas que no están prohibidas. Y hace poco tiempo, fue modificado un artículo de Manual de Asuntos Extranjeros del Departamento de Estado para hacer aún más difícil que las personas entren con cualquier garantía económica a los Estados unidos, cuando sean pedido en residencia. Es bien sabido además, que en la actualidad, los Cónsules tienen instrucciones de no dar visas de paseo y negocios a personas que no tengan una sobradísima solvencia económica, lo que da lugar a muchos malentendidos. Dios nos agarre confesados.