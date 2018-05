Quinoa, una moda con múltiples efectos

¿Consume quinoa por considerarla un “superalimento”?

La quinoa contiene en 1 taza (cocida) aproximadamente 230 kilocalorías, de las cuales 40 gramos son hidratos de carbono, 8 gramos son proteínas y 4 gramos son grasas. Comparemos con el arroz blanco (no integral), que en 1 taza (cocido) contiene 210 kilocalorías, de los cuales 44 gramos son hidratos de carbono, 4 gramos de proteínas y 0 gramos de grasas.

¿Principales diferencias?

¿Dónde tiene impacto esta observación?

En el peso corporal. No logrará sus objetivos de pérdida de peso si no considera la porción, y esto es aplicable para todos los alimentos. Similares ejemplos se dan con la avena, el orzo, farro, arroz integral y otros, que son cereales con características positivas por sus aportes en fibra y micronutrientes pero cuyo valor calórico requiere que se considere con cautela la porción. Aprendamos que no existen alimentos milagrosos, que el buen balance de los alimentos, los buenos hábitos y la actividad física regular son la triada que de forma sostenida pueden ayudarle a una óptima calidad de vida.