Relaciones sanas

Pregunta. Tengo 20 años y una relación de noviazgo de pocas semanas, lo que me gustaría saber es ¿cómo tener la seguridad de que es una relación buena y que no me perjudicará?

Respuesta. Una relación sana es aquella en que el vínculo está impregnado de satisfacción en ambos, donde sienten que no necesitan dejar de ser auténticos para ser aceptados por el otro, donde no se procura controlar cada paso de la pareja, sentimos seguridad y confianza.

Los valores personales son respetados, así como los gustos y actividades, no se busca imponer un criterio pues ambos tienen voz y voto.

La comunicación es abierta, es decir ante todo se cultiva la amistad y ambos sienten que el crecimiento personal no tiene que parar por el surgimiento de la relación. Estos son algunos de los tópicos que debes tener en cuenta para saber si estás en una relación sana, además, recuerda que lo más importante es sentir que el otro no te ofrece migajas y que no estás dispuesta a negociar tu dignidad.

Pregunta. Tengo 30 años de edad y aún no he tenido ningún tipo de relación amorosa ¿es esto ¿indicio de que sea lesbiana?

Respuesta. El hecho de que aún no hayas encontrado la persona correcta para ti, no es un indicador de que tengas una preferencia sexual diferente. No debes dejarte presionar por tu medio, pues los grupos de amigos y hasta los familiares tienen la tendencia de burlarse de aquellas personas que aún no deciden o no han encontrado la pareja que desean a cierta edad. Quiero felicitarte por tu decisión de no dejarte llevar por el grupo. La presión social siempre nos lleva a tomar medidas basadas en la inmediatez y esto nos hace cometer errores.