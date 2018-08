¿Luego de un infarto cardiaco, qué cuidados debo tener?

Al tener un infarto cardiaco, la persona afectada externa la preocupación constante que será de su vida de ahí en lo adelante. Es importante aclarar, que el pronóstico de vida, dependerá de usted mismo, como asuma la disciplina del control de sus factores de riesgo, hábitos y sus seguimientos periódicos con su médico.

Deben evitarse rutinas que puedan perjudicar la salud cardiovascular, como el consumo de alcohol, dieta desequilibrada, no realizar ejercicios, tabaquismo, los cuales pueden ser responsables de colesterol elevado, Diabetes, sobrepeso e hipertensión arterial.

En relación al ejercicio, muchos pacientes entienden que ya no podrán realizar esfuerzos o ejercicios, por el contrario, luego de un infarto la recomendación es iniciar ejercicios de manera escalonada, no deportes competitivos, todo esto consultado con su cardiólogo, para saber si no hay contraindicación, por ejemplo, por que el músculo cardiaco haya quedado muy lesionado, y el bombeo sea insuficiente, o por alguna arteria faltante de intervención obstruida. Una vez obtenga autorización de su médico normalmente, puede realizar media hora de ejercicio diario moderado, e ir aumentando.

Debe evitarse el estrés, ansiedad, replantearse el día a día con calma puede tener efectos beneficiosos a nuestro corazón y el estrés, es sabido ya este, está planteado como factor de riesgo cardiovascular.

El paciente que ha tenido un evento coronario agudo, debe alimentarse de manera saludable, evitar grasas y azucares, si posee obesidad o hábitos dietéticos no saludables, es importante ayudarse por los departamentos de nutrición y endocrinología, saber que es de gran importancia poseer un estado metabólico en control (lípidos, glicemia).

No tabaquismo, ni alto consumo de alcohol ya que ambos son potencializadores de eventos cardiovasculares.

Por último, puntualizar luego de un infarto, se puede hacer una vida normal, siempre y cuando usted asuma el compromiso de sus deberes con las pautas enviadas por su médico, y conociendo el estado en el cual quedo su musculo cardiaco tras el evento, en ocasiones es necesaria terapia psicológica, para ayudar a reintegrarse a su vida normal.

Antes, un infarto era algo catastrófico e invalidante, pero en muchas ocasiones con el advenimiento de las intervenciones (cateterismo cardiaco) a tiempo, se puede quedar sin secuelas o daño total del músculo cardiaco.