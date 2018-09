Stella y Lucca, los encantadores perros protagonistas de “La camada del amor”

Stella y Lucca son los protagonistas de esta historia

En una conversación con Diario Libre, Mónica de Armenteros afirmó que son una familia muy animal lover, es decir, apasionada de los animales. Ella narró cómo conoció a los perros Stella y Lucca, de pura raza golden retriever: “Actualmente todos los perros que tenemos son adoptados o rescatados de la calle, de hecho, tengo uno que le falta una pata, que fue rescatado de La Barquita, y Stella fue un regalo de alguien que la tenia en su casa de Chicago y ya no la podía cuidar, por ende la iba a dar en adopción. Entonces, yo le dije: no la des en adopción allá porque no la vas a volver a ver, mejor dámela a mí”.

Y continuó: “Lucca, el macho, es exactamente igual. Fue un regalo de un prima de mi esposo y decidimos cruzar a los perros con la finalidad de vender los perritos a personas que lo puedan cuidar y ese dinero donarlo a las fundaciones que trabajan por la protección de los animales”.

De esta manera, la madre de dos hijos refiere que esos perritos que van a nacer se convertirán en regalos para los perros de la calle, por causa de los recursos que se obtendrán para ayudar a los perros callejeros: “Por eso le llamamos ‘La camada del amor’”, manifiesta Mónica de Armenteros.

Explicó que los cachorros se venderán entre RD$20,000 y RD$22,000 pesos cada uno. Así, gracias a lo recaudado, se podrá vacunar, esterilizar y hasta operar a los perros realengos y a los que, por alguna razón, sus dueños no pueden cuidarlos.