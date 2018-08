Tengo niños pequeños: ¿cuál perro me conviene?

Pregunta: Buenos días Dr. Munir. Esta nota es porque me interesa adoptar un perro para la familia, pero tengo dos niños pequeños y temo por ellos por el hecho de que los niños son muy traviesos y pudiera el animal violentarse contra ellos y me gustaría conocer sus recomendaciones acerca de qué tipo de perro se lleva mejor con los niños.

Dilia Aquino.

Respuesta: Buenos días, no me especificas las edades de tus hijos, porque en todo caso sería lo contrario, es cuidar al cachorro de los juegos de los niños y digo cachorro porque al adoptar una mascota o comprarla debe ser de meses, nunca recomiendo que adopten un perro adulto por mas manso y dócil que se vea, porque no conocemos sus problemas, costumbres ni nada, aunque haya estado en una casa toda la vida, y en tu caso es más delicado todavía porque tienes niños y estos son muy intenso a la hora de jugar con ellos.

Al adoptar o comprar un perro lo ideal es un cachorro que no pase de tres meses para que se acostumbre a tus reglas, y puedes estar tranquilo porque cuando unos perros se crían desde pequeños con niños, estos estarán protegidos, defenderá a su familia y sobre todo a los niños.

Existen varias razas que son ideales para los niños ya que su temperamento les facilita el trato con ellos porque son muy tolerantes a los juegos. Entre las razas más conocidas en nuestro país y que puedes adquirir con facilidad son estas: Boxer, Labrador, Golden Retriever, Pug, Bulldog Frances, Beagle, Pastor Alemán, estos perros suelen adaptarse fácilmente a la conductas de los niños.

Depende de tu espacio y de tus necesidades escogerás entre razas grandes o pequeñas.