Todo lo que provoca el sedentarismo

El sedentarismo o falta de ejercicio físico, es un factor de riesgo modificable. Existe una relación directa entre el estilo de vida sedentario, y aumento del riesgo de eventos o muertes de origen cardiovascular, por arteriosclerosis, hipertensión e incluso enfermedades respiratorias. La tecnología laboral, el transporte, los entretenimientos u ocios, conllevan a niños y adultos a los hábitos perjudiciales para la salud. Debemos implementar desde la infancia, de manera preventiva, una adopción de estilo de vida con dieta saludable y ejercicio físico.

La tendencia a videojuegos, televisión, redes, son las principales vías de esparcimiento hoy en día de nuestra población.

Incrementar o establecer horas para ejercitarse ya sea en el hogar, al aire libre, o que exista una política de área de ejercicios, en los lugares de trabajo, para motivar al no sedentarismo en los mismos, ya que, en las oficinas, se observa un comportamiento de permanecer sentado por largas horas, y en ocasiones almorzar no saludable en dichos lugares, lo cual aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular incluyendo trastornos circulatorios de miembros inferiores. No se trata de convertirse en atleta de alto rendimiento con realizar 45 minutos tres a cuatro veces por semana disminuimos en un 75% el riesgo de eventos.

Los sedentarios suelen tener mayor tendencia a obesidad, tabaquismo, alimentación desequilibrada, el realizar ejercicio mantiene las cifras de colesterol, el peso y tensión arterial controlada.

¡Cuida de ti y los tuyos!