Un gato arisco con una sarna

Pregunta: Hola doctor, siempre leo su columna bien interesante. Tengo un gato que su madre lo tuvo fuera de la casa, es muy arisco y no se deja agarrar. Notamos que tiene como una alergia que le empezó en las orejas y le está tomando la cara. Hay otra gatita más pequeña en la casa que vino con ese problema y se lo pasó a él, pero ella ya se curó y él cada día está peor. Le tomé una foto de espalda tomando agua que le envío, para que usted pueda decirme qué le puedo suministrar, sea en el agua o algún spray que le rocíe cuando esté durmiendo. He ido a dos veterinarias buscando orientación y lo que me dicen es que tengo que llevarlo, pero no tengo como pues es muy arisco y rápido cuando nos acercamos a él. Me da mucha pena verlo así. Espero que me ayude doctor

Doris de los santos

Respuesta: Ese tipo de lesión que se nota en las orejas de tu gato puede ser hongo o sarna y por la condición que ya presenta lo ideal es llevarlo al veterinario para darle un tratamiento sostenido por varios días y después puedes seguirlo en la casa.

Busca la manera de enjaularlo, una buena técnica sería, buscar un transportador de animales y ponle la comida en el interior de la jaula, al principio no confiará y no entrará pero si no le pones comida por ningún otro lado y que no pueda salir tampoco, con el tiempo el hambre le ganará la batalla y entrará a la jaula y ahí tienes que aprovechar y encerrarla y llevarla al veterinario.