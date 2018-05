La mascota tiene problemas respiratorios

Pregunta: Buen día Dr. Munir. Tengo un perrito Poodle de año y medio y desde pequeño he notado como si tuviese problemas respiratorios, esto de forma esporádica, pues a veces comienza a toser y se queda como que falta el aire, o sin hacer ejercicios lo veo con una respiración como media forzada (quizás una vez a la semana).

Un rottweiler destructor

Pregunta: Tengo un Rottweiler de 2 años, creo que es demasiado juguetón y debido a su tamaño, es muy destructor. Todo lo hace pedazos, sobre todo cuando salimos y él se queda dentro de la casa. ¿Qué puedo hacer para que no me rompa los adornos, las cortinas o se coma las patas de los muebles?

Respuesta: El Rottweiler no es precisamente un perro óptimo para tener dentro de una casa. Ellos necesitan espacios abiertos donde puedan correr y descargar sus fuerzas, además tienes que tomar en cuenta la edad, si no se le enseñó cuando era pequeño que es cuando aprenden lo que les enseñamos. Por lo tanto será más difícil hacerle cambiar su comportamiento, enséñale con un “NO” de mando a no hacer destrozos, y cada vez que te haga caso premiarlo con algo que le guste o jugando con él.

Importante: Nunca golpees a tu perro para que entienda algo, así es la forma en que el perro se hace temeroso y es cuando se pone más agresivo.