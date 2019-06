De regreso a la rutina diaria hago balance de mi experiencia en la edición de este año de la Feria del Libro de Madrid. Ni qué decir tiene, y como mandan los cánones para todo amante de los libros que se precie, y yo lo soy, que las árganas llegaron repletas de páginas por leer. La pila de lecturas pendientes ya ha sobrepasado la mesita de noche y se extiende peligrosamente.

Me encantaría compartir con mis lectores la emoción que sentí cuando traspasé la verja del parque de El Retiro madrileño y me topé de lleno con un paseo de enormes fotografías que, entre ballenas, cacaotales, playas resplandecientes y faldas ondeando al aire de un merengue, no dejaban lugar a dudas: la República Dominicana era la invitada de honor.

La emoción se asentó con orgullo cuando, tras los versos de Pedro Mir («Hay un país en el mundo/colocado/en el mismo trayecto del sol») que presidían la entrada del pabellón de la República Dominicana, me encontré un espacio funcional, diáfano, en el que la palabra y el diálogo eran los protagonistas. El equipo de trabajo, sencillamente inmejorable.

Han sido largos días repletos de actividades que nos muestran como somos, porque los dominicanos también somos poetas, novelistas, periodistas, historiadores, académicos, lexicógrafos, actores, cineastas, guionistas, editores, críticos, investigadores, divulgadores, animadores culturales, productores... Sabemos dialogar, sabemos transmitir nuestros conocimientos, sabemos analizar nuestra realidad y a nosotros mismos; y, como lo hemos demostrado con creces en Madrid, sabemos comunicárselo con dignidad al resto del mundo.

También les digo que tomarse un friofrío en El Retiro rodeada de libros es una experiencia única que debería repetirse.